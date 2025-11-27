Leystur undan samningi á Hlíðarenda

Knattspyrnudeild Vals hefur rift samningi sínum við miðjumanninn Aron Jóhannsson.
Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Aron, sem er 35 ára gamall, gekk til liðs við Valsmenn á frjálsri sölu í nóvember árið 2021.
Hann átti eitt ár eftir af samningi sínum við félagið en hann lék 15 leiki með liðinu í Bestu deildinni í sumar og skoraði í þeim þrjú mörk.
Aron er uppalinn hjá Fjölni og á að baki 95 leiki í efstu deild með Fjölni og Val þar sem hann hefur skorað 20 mörk.
Þá hefur hann einnig leikið með AGF í Danmörku, AZ Alkmaar í Hollandi, Werder Breman í Þýskalandi, Hammarby í Svíþjóð og Lech Poznan í Póllandi á atvinnumannaferlinum.
Þá á hann að baki 19 A-landsleiki fyrir Bandaríkin þar sem hann hefur skorað fjögur mörk en hann lék með Bandaríkjunum í lokakeppni heimsmeistaramótsins árið 2014 í Brasilíu.