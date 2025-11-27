Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.11.2025 | 13:41

Leystur undan samningi á Hlíðarenda

Aron Jóhannsson.
Aron Jóhannsson. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Knattspyrnudeild Vals hefur rift samningi sínum við miðjumanninn Aron Jóhannsson.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Aron, sem er 35 ára gamall, gekk til liðs við Valsmenn á frjálsri sölu í nóvember árið 2021.

Hann átti eitt ár eftir af samningi sínum við félagið en hann lék 15 leiki með liðinu í Bestu deildinni í sumar og skoraði í þeim þrjú mörk.

Lék á HM 2014

Aron er uppalinn hjá Fjölni og á að baki 95 leiki í efstu deild með Fjölni og Val þar sem hann hefur skorað 20 mörk.

Þá hefur hann einnig leikið með AGF í Danmörku, AZ Alkmaar í Hollandi, Werder Breman í Þýskalandi, Hammarby í Svíþjóð og Lech Poznan í Póllandi á atvinnumannaferlinum.

Þá á hann að baki 19 A-landsleiki fyrir Bandaríkin þar sem hann hefur skorað fjögur mörk en hann lék með Bandaríkjunum í lokakeppni heimsmeistaramótsins árið 2014 í Brasilíu.

