Lykilmaður Chelsea gæti spilað gegn Arsenal

Enski knattspyrnumaðurinn Cole Palmer nálgast endurkomu á völlinn en hann er samningsbundinn Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
Það er breski miðillinn The Guardian sem greinir frá þessu en Palmer, sem er 23 ára gamall, hefur verið frá keppni frá því í september vegna vöðvameiðsla.
Hann hefur aðeins komið við sögu í þremur leikjum með Chelsea í úrvalsdeildinni á tímabilinu en hann skoraði 15 mörk í deildinni á síðustu leiktíð og 22 mörk tímabilið 2023-24.
Chelsea tekur á móti Arsenal í stórleik 13. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar á sunnudaginn kemur en Arsenal er með 29 stig í efsta sætinu á meðan Chelsea er með 23 stig í öðru sætinu.