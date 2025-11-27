Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.11.2025 | 11:09 | Uppfært 11:38

Samsunspor mætti Leiftri í Evrópukeppni

Hajrudin Cardaklija að störfum sem markvarðaþjálfari Víkings. Hann varði mark Leifturs frá Ólafsfirði gegn Samsunspor árið 1997. Ljósmynd/Víkingur
Tyrkneska félagið Samsunspor sem mætir Breiðabliki á Laugardalsvellinum í kvöld tók síðast þátt í Evrópukeppni í fótbolta á árunum 1997 og 1998 og þá var Leiftur frá Ólafsfirði einn af mótherjum þess.

Liðin mættust í júlí árið 1997 í keppni sem þá hét Intertoto-keppni UEFA en rann síðar inn í UEFA-bikarinn.

Leikið var í fimm liða riðlum í fyrstu umferðinni 1997, tveir heimaleikir og tveir útileikir, og Samsunspor fékk Leiftur í heimsókn til Tyrklands. Sá leikur endaði 3:0 fyrir Samsunspor, sem endaði í öðru sæti riðilsins á eftir Hamburger SV frá Þýskalandi og komst ekki áfram.

Leiftur endaði í fjórða sæti í þessum fimm liða riðli, tapaði þremur leikjum en vann frækinn útisigur á OB í Danmörku, 4:3. Samsunspor vann þrjá af fjórum leikjum sínum, gegn Leiftri, OB og FBK Kaunas frá Litháen.

Meðal leikmanna Leifturs í leiknum í Tyrklandi voru Hajrudin Cardaklija, núverandi markvarðaþjálfari Víkings, og fyrrverandi landsliðsmennirnir Daði Dervic og Andri Marteinsson. Nokkrir sterkir leikmenn Leifturs misstu af leiknum, eins og Arnar Grétarsson, Auðun Helgason og Gunnar Már Másson en Arnar var nýfarinn frá Ólafsfirði til AEK í Grikklandi þegar leikurinn fór fram.

Logi Tómasson verður á meðal mótherja Breiðabliks á Laugardalsvellinum í …
Logi Tómasson verður á meðal mótherja Breiðabliks á Laugardalsvellinum í kvöld. Ljósmynd/Samsunspor

Árið 1998 lék Samsunspor aftur í Intertoto-keppninni, sem þá var komin með útsláttarfyrirkomulag, og sló þá út Lyngby frá Danmörku og Crystal Palace frá Englandi en tapaði fyrir Werder Bremen frá Þýskalandi í undanúrslitum.

Frá þeim tíma hefur Samsunspor ekki spilað í Evrópukeppni, þar til liðið lék gegn Panathinaikos frá Grikklandi í ágúst á þessu ári í umspili fyrir Evrópudeildina. Samsunspor tapaði því einvígi 2:1 samanlagt og leikur því í Sambandsdeildinni þar sem liðið hefur unnið Legia Varsjá 1:0 í Póllandi, Dynamo Kiev frá Úkraínu 3:0 og Hamrun Spartans frá Möltu 3:0.

Leikur Breiðabliks og Samsunspor hefst klukkan 20 á Laugardalsvellinum í kvöld.

