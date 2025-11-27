Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, var sáttur með frammistöðu Breiðabliks í leiknum gegn Samsunspor í kvöld þegar liðin gerðu jafntefli, 2:2, í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta á Laugardalsvellinum.
Ólafur viðurkenndi þó í viðtali við mbl.is strax eftir leikinn að þetta væri súrsæt tilfinning. Hann hefði viljað sigur.
„Ég var mjög ánægður með frammistöðuna í kvöld. Svona heilt yfir voru við mjög öflugir og góðir í dag. Bara svekktur eðlilega að hafa fengið tvö mörk á okkur en frammistaða leikmanna var góð og við virðum þetta stig.
Mér fannst uppleggið í leiknum ganga vel en við vorum með þrjá hraða leikmenn í framlínu liðsins. Við byrjuðum leikinn auðvitað mjög vel og náðum að splundra vörn þeirra og hefðum kannski getað gert örlítið meira af því inn á milli og svo komu bara mjög góðir spilkaflar hjá liðinu.
Það sem gerist þegar maður er með svona þrjá hraða leikmenn þarna uppi og ert búinn að vera að brjótast upp völlinn og þá fara liðin að falla aðeins aftur og þá opnast línurnar og við náðum að koma þeim í vandræði í nokkur skipti þannig að leikplanið var að virka vel að mínu mati og strákarnir útfærðu þetta mjög vel," sagði Ólafur Ingi meðal annars.
Var það eitthvað í leik þinna manna sem þú varst óánægður með?
„Nei, það held ég nú ekki. Við vorum stundum smá klaufar en heilt yfir gerðum við þetta mjög vel. Þetta er auðvitað smá gjöf í fyrsta markinu og svo einhver klaufagangur í aðdraganda seinna marksins en ég þarf að sjá það mark aftur.
Mér fannst bara þeirra augnablik í leiknum oft koma eftir að við náum ekki að hreinsa almennilega vel frá og það eru svoleiðis hlutir sem við þurfum aðeins að skoða og passa upp á til að geta létt á pressunni þegar þeir stigu hátt upp á móti okkur á köflum en þetta var að mínu mati bara mjög jákvæð frammistaða."
Liðið spilaði vel í fyrri hálfleik en það var ekki alveg sami kraftur í leikmönnum í upphafi seinni hálfleiks. Ertu sammála því?
„Við töluðum um það í hálfleik að það væri eldræða í hinum klefanum þannig að það væri alveg ljóst að þeir kæmu dýrvitlausir inn í seinni hálfleikinn og við þyrftum að vera klárir í þá baráttu. Þeir byrjuðu hugsanlega seinni hálfleikinn aðeins betur en svo unnum við okkur inn í þetta hægt og rólega."
En það kom smá kraftur í liðið þegar þú gerðir þrefalda skiptingu á 70. mínútu leiksins. Er það ekki?
„Við erum með mjög breiðan og góðan hóp og það er alltaf erfitt að velja byrjunarliðið en enn og aftur koma strákarnir bara sterkir inn af bekknum og náðu að sveifla þessu í rétta átt. Það er mjög jákvætt.
Þannig að þú ert sáttur með niðurstöðuna í kvöld?
„Auðvitað er það þannig að maður langar alltaf í sigurinn og þetta er súrsætt. Ég ætla ekki að segja að ég sé algjörlega sáttur en þetta var samt jákvæð frammistaða og góð frammistaða heilt yfir gegn mjög góðu tyrknesku liði sem hefur haldið hreinu hingað til í keppninni þannig að það er gott að skora tvö mörk á þá í kvöld er mjög sterkt og við getum svo sannarlega byggt ofan á þetta," sagði Ólafur Ingi Skúlason að lokum.