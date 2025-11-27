Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.11.2025 | 23:55

Sumir nenntu ekki að vera þarna

Blikar fagna markinu sem Ágúst Orri Þorsteinsson lagði upp strax …
Blikar fagna markinu sem Ágúst Orri Þorsteinsson lagði upp strax á 6. mínútu í kvöld. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Þór Bæring Ólafsson

[email protected]

Ágúst Orri Þorsteinsson átti mjög góðan leik í kvöld þegar Breiðablik gerði 2:2 jafntefli við Samsunspor frá Tyrklandi í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta á Laugardalsvelli í kvöld.

Ágúst Orri sagði í viðtali við blaðamann mbl.is strax eftir leikinn að það væri skítið að segja eftir leikinn að hann væri ekki sáttur með eitt stig gegn toppliðinu í Sambandsdeildinni. Hann hefði viljað þrjú stig.

„Miðað við það hvernig þessar 90 mínútur spiluðust þá hefði ég viljað öll stigin þrjú. Við spiluðum vel á móti þeim og það var greinilegt að sumir leikmenn Samsunspor nenntu ekki að vera þarna, sérstaklega haffsentarnir, og til dæmis í fyrsta markinu stakk ég þá bara af.

Ég fann mig vel í leiknum í kvöld. Ég hefði bara viljað setja eitt en það kemur vonandi í næsta leik. Við ætlum bara að vinna næsta leik en það er auðvitað markmiðið fyrir alla leiki, að vinna.

Ég er bara mjög spenntur fyrir leiknum gegn Shamrock Rovers eftir tvær vikur hér á Laugardalsvelli og við ætlum bara að vinna þann leik. Það er ekki flókið," sagði Ágúst Orri Þorsteinsson, besti leikmaður Breiðabliks, gegn Samsunspor í kvöld.

