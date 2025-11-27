Taka spjallið eða versla inn í Garðabæ

„Mér líst mjög vel á þetta, FH er félagið mitt, ég ólst hérna upp og þekki allt hérna inni svo þetta er mjög spennandi,“ sagði Árni Freyr Guðnason nýr aðstoðarþjálfari FH í Bestu deild karla í knattspyrnu.
Hann starfar þar við hlið Jóhannesar Karl Guðjónssonar, nýráðins þjálfara FH. Ný stefna félagsins er að nota mikið af leikmönnum sem eru uppaldir í FH og Árni er spenntur fyrir því.
„Mjög spenntur, ég var yfirþjálfari hérna í fimm, sex ár og þjálfaði þar á undan yngri flokka og börnin mín eru hérna. Auðvitað vilja allir FH-ingar sjá FH-inga á vellinum en við þurfum að hjálpa þeim að vera nægilega góðir og viljum hjálpa þeim að komast í gegn þannig að það er mjög spennandi að koma inn í svona verkefni,“ sagði Árni í viðtali við mbl.is í gærkvöld.
Jóhannes Karl sýndi tölfræði frá FH í sumar sem leit ekkert sérstaklega vel út. Árni fylgdist sjálfur vel með félaginu sínu í sumar sem lenti í sjötta sæti.
„Eins og Jóhannes sagði þá eru margar leiðir til þess að spila fótbolta og fyrrum þjálfari spilaði ákveðna leið sem honum fannst best fyrir liðið. Það voru margir leikir hérna sem ég skemmti mér að en líka leikir sem mér fannst ekki gaman, eins og bara í öllum liðum, núna er það búið og við ætlum okkar leið og þurfum að fara að vinna.“
Hvernig líst þér á hópinn? Eru einhverjir leikmenn sem þú hefur þjálfað sem þú værir til í að fá inn?
„Já, ég þjálfaði einhverja stráka í sjötta, fimmta og fjórða flokki. Það er margt búið að breytast síðan þá en við þurfum að vinna með hópinn og ég þekki líka nokkra sem ég var með hjá ÍR sem eru hér. Þetta er spennandi hópur og vonandi getum við gert góða hluti.
Árni hefur verið aðalþjálfari hjá ÍR og Fylki undanfarin ár og er núna aðstoðarþjálfari FH.
Hvernig líst þér á að vera aðstoðarþjálfari og vinna með Jóhannesi?
„Bara mjög vel, ég er búin að vera hjá ÍR og Fylki sem aðalþjálfari, vorum tveir aðalþjálfarar með ÍR en ég var einn með Fylkis-liðið. Það er spennandi að læra af reynslumiklum manni sem er búinn að vera að þjálfa erlendis og landsliðið og maður þarf að læra af honum og verða betri þjálfari sjálfur, mér finnst ekki skref niður á við að vera kominn í minn klúbb sem aðstoðarþjálfari, ég ætla að gera allt til þess að hjálpa félaginu að komast á góðan stað.“
Fimleikafélagið á nokkra grjótharða stuðningsmenn sem láta vel í sér heyra, bæði þegar þeir eru sáttir og þegar þeir eru ósáttir.
„Ég þekki eflaust alla þessa FH-inga sem eru harðir hérna í stúkunni og eru ósáttir þegar gengur illa og maður er það bara sjálfur þegar félagið er ekki á góðum stað, maður náttúrulega heldur með FH.
Núna er maður komin með verkfæri til þess að gera þetta betur sjálfur og hvernig við viljum sjá þetta vera eftir þessari hugmyndafræði sem Davíð (Þór Viðarsson yfirmaður knattspyrnumála hjá FH) kynnti áðan.
Ef maður fer að versla inn þá þarf maður væntanlega að fá einhver skilaboð frá mönnum þarna hvernig gengur og maður verður bara að taka spjallið, eða versla bara inn í Garðabæ“