„Þurfum að sýna hugrekki“

Karlalið Breiðabliks mætir tyrkneska liðinu Samsunspor í 4. umferð Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta kl. 20 á Laugardalsvelli á morgun.
Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, ræddi við mbl.is eftir blaðamannafund sem haldinn var í aðdraganda leiksins.
„Þetta er algjört topplið sem við erum að mæta. Þetta er ekki bara stórt lið, þeir eru á góðu skriði bæði í Sambandsdeildinni og í deildinni heima fyrir í Tyrklandi. Þetta er heldur betur spennandi verkefni og alvöru viðburður.“
Hver er munurinn á liði Samsunspor og öðrum liðum sem þið hafið mætt hingað til í keppninni?
„Við mættum auðvitað einkar sterku liði í síðasta leik. Heilt yfir vorum við duglegir og agaðir og gáfum fá færi á okkar á móti liði sem er mjög sterkt sóknarlega.
Að því sögðu þá höfðum við ekki nógu mikið frumkvæði með boltann. Þannig að við tökum þetta allt með okkur úr síðasta leik,“ sagði Höskuldur.
„Af því sem maður hefur séð af tyrkneska liðinu og það sem þjálfarateymið hefur lagt fyrir okkur þá er þetta agað lið og með einfalt upplegg. Ekki í þeim skilningi að það sé neikvætt heldur er liðið afar skilvirkt.
Lið Samsunspor fær ekki mörg mörk á sig, liðið hefur til að mynda ekki fengið á sig mark í Sambandsdeildinni.
Liðið er beinskeytt og refsar vel fyrir mistök í sóknaraðgerðum sínum. Það er með toppleikmenn innanborðs, er agað og vel skipulagt lið og það þarf að bera virðingu fyrir því.“
Mun heimavöllurinn hjálpa ykkur á morgun. Tyrkjum hefur ekki alltaf liðið vel að koma og spila á Laugardalsvelli?
„Einmitt. Nú bíður Laugardalsvöllur upp á alltof gott gras þannig að sú breyta er farin,“ sagði Höskuldur í hálfkæringi og bætti við:
„Nei, nei, það er vissulega komið langt inn í nóvember og það verður kalt, það er nokkuð ljóst. Við sjáum til hversu vel Logi nær að miðla til sinna manna og undirbúa þá fyrir kuldann.
Við þurfum að koma út fastir fyrir og ákveðnir og peppaðir og reyna að stríða þeim.“
Aðspurður um leikaðferð Breiðabliks í leiknum sagði hann:
„Eins og ég segi þú getur ekki farið í gegnum svona lið á slembilukkunni einni og ætlað bara að múra fyrir markið.
Að því sögðu þurfum við að vera einbeittir og sýna mikla fórnfýsi allir sem einn til þess að verja markið okkar.
Það gefur auga leið að þeir munu liggja á okkur á einhverjum tímapunkti, þetta lið er bara það gott og með góða einstaklinga.
Í bland við það þurfum við að vera hugaðir og sýna frumkvæði með boltann. Það er oft bara andlegs eðlis af því að við búum klárlega yfir þessari getu og Breiðabliksliðið hefur sýnt það oft áður og leikmenn okkar eru þess burðugir.
Við þurfum að vera þroskaðir og gefa ekki aulaleg færi á okkur því okkur verður refsað fyrir það, en jafnframt að sýna hugrekki og þor þegar við höfum boltann,“ sagði Höskuldur.
Breiðablik hefur enn ekki náð að skora mark í leikjunum þremur í Sambandsdeildinni og fyrirliðinn var spurður hvort sú staðreynd myndi setjast á sálina á leikmönnum.
„Þetta kannski sest ekki alveg á sálina en auðvitað er þetta mynstur sem við viljum brjótast út úr.
Við þurfum bara að drulla inn einu marki til að brjóta þann múr, ef svo má segja. Í bland þurfum við að finna út leikfræðilega og taktískt hvar við getum sært þá og skorað mark á þá.
Það er verðug áskorun fyrir okkur að brjóta þennan múr gegn liði sem hefur ekki fengið á sig mark í keppninni,“ sagði Höskuldur að lokum.