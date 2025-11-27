„Ég kom heim og vildi koma heim því fjölskyldan mín var flutt heim, ég er mikill fjölskyldumaður og vil vera í kringum fjölskylduna mína sem er líka stórt hlutverk,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson nýr þjálfari FH í Bestu deild karla í knattspyrnu.
Jóhannes kom til FH frá danska liðinu AB í Kaupmannahöfn en hann var í eitt og hálft ár þar.
„Ég var að þjálfa úti í Danmörku og var ekki með fjölskylduna mína lengur þar, ég var í mjög spennandi verkefni þar úti að gera ósköp svipaða hluti og það verður ætlast til af mér hér, náttúrulega ekki í 2. deild í Danmörku en margt svipað sem ég var að gera þar sem verður ætlast til þess að ég geri hér.
Það eru spennandi tímar framundan hjá FH og ég held að ég sé ekkert að ljúga að neinu með það að það eru hlutir sem ég var að gera úti með AB sem FH var að skoða. Hvernig leikstíllinn var og hverju við vorum að framfylgja og hvaða markmiðum við vorum að ná með AB sem að einhverju leyti varð til þess að þeir höfðu samband við mig og svo þegar við fórum að skoða stefnuna í sameiningu þá er þetta samband sem að mínu viti mun bara smellpassa og þess vegna varð FH fyrir valinu,“ sagði Jóhannes í viðtali við mbl.is í kvöld.
Hvað gerðir þú langan samning við FH?
„Ég gerði þriggja ára samning, held ég, en það er eitthvað sem skiptir mig engu máli. Ég hef trú á því að þetta samstarf sé komið til að vera í lengri tíma, við erum með markmið til skemmri tíma en þessi „medium term“ markmið 3-5 ár ætla ég mér að taka þátt í og ég mun gera ansi mikið og leggja hart að mér til að koma FH í fremstu röð.“