Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.11.2025 | 15:26

Vill vera áfram á Íslandi

Jeppe Pedersen.
Jeppe Pedersen. mbl.is/Hákon Pálsson

Danski knattspyrnumaðurinn Jeppe Pedersen hefur áhuga á því að spila áfram á Íslandi.

Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en Jeppe, sem er 24 ára gamall, hefur leikið með Vestra frá því um mitt sumarið árið 2024.

Samningur hans á Ísafirði rennur út um áramótin og er óvíst hvað tekur við hjá honum en hann hann lék 26 leiki með Vestra í Bestu deildinni í sumar og skoraði í þeim eitt mark.

Þá skoraði hann sigurmark Vestra í bikarúrslitaleiknum gegn Val á Laugardalsvelli þann 22. ágúst en leiknum lauk með 1:0-sigri Vestra.

mbl.is
