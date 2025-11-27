Vill vera áfram á Íslandi

Danski knattspyrnumaðurinn Jeppe Pedersen hefur áhuga á því að spila áfram á Íslandi.
Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en Jeppe, sem er 24 ára gamall, hefur leikið með Vestra frá því um mitt sumarið árið 2024.
Samningur hans á Ísafirði rennur út um áramótin og er óvíst hvað tekur við hjá honum en hann hann lék 26 leiki með Vestra í Bestu deildinni í sumar og skoraði í þeim eitt mark.
Þá skoraði hann sigurmark Vestra í bikarúrslitaleiknum gegn Val á Laugardalsvelli þann 22. ágúst en leiknum lauk með 1:0-sigri Vestra.