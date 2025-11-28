Afríkumeistari samdi á Ísafirði

Senegalski knattspyrnumaðurinn Pape Abou Cissé er genginn til liðs við Vestra á Ísafirði.
Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Cissé, sem er þrítugur, skrifaði undir eins árs samning við Vestra.
Hann lék síðast með Al Shamal í Katar en kemur til félagsins á frjálsri sölu. Hann hefur einnig leikið með liðum á borð við Olympiacos í Grikklandi og Saint-Étienne í Frakklandi á ferlinum.
Cissé á að baki 16 A-landsleiki fyrir Senegal og var í lokahóp liðsins sem fagnaði sigri í Afríkukeppninni árið 2021 sem fram fór í Kamerún.
Vestri féll úr Bestu deildinni á síðustu leiktíð og leikur því í 1. deildinni á komandi keppnistímabili en liðið varð bikarmeistari í sumar.