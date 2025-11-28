Damir og Hjörvar til Grindavíkur

Knattspyrnumaðurinn reyndi Damir Muminovic og markvörðurinn Hjörvar Daði Arnarsson hafa báðir samið við Grindvíkinga um að leika með þeim í 1. deildinni á næsta tímabili.
Knattspyrnudeild Grindavíkur skýrði frá þessu í dag en félagið hefur þarna krækt í einn besta varnarmann landsins um árabil. Damir, sem er 35 ára gamall, uppalinn í HK og lék þar til 2011, hefur spilað með Breiðabliki frá 2014 og orðið tvisvar Íslandsmeistari með félaginu.
Þá er hann annar leikjahæsti leikmaðurinn í sögu Breiðabliks í efstu deild með 242 leiki en hann hefur samtals leikið 280 leiki í deildinni og alls 364 deildaleiki á ferlinum. Damir á að baki 6 landsleiki fyrir Íslands hönd.
Damir lék síðast með Breiðabliki í gærkvöld, þegar liðið gerði jafntefli, 2:2, við Samsunspor í Sambandsdeildinni á Laugardalsvellinum.
Hann lék fyrri hluta ársins með DPMM frá Brúnei í úrvalsdeildinni í Singapúr en hefur að öðru leyti spilað allan sinn feril á Íslandi. Auk HK, þar sem Damir lék 18 ára gamall í efstu deild árið 2008, hfeur hann leikið með Ými, Hvöt, Leikni í Reykjavík og Víkingi í Ólafsvík.
Hjörvar Daði er líka uppalinn í HK en hefur leikið með ÍBV undanfarin tvö ár og þar á undan með Hetti/Hugin og ÍR. Hann er 25 ára og lék tvo leiki með Eyjamönnum í Bestu deildinni í ár og hefur spilað 63 deildaleiki á ferlinum.