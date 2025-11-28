Gagnrýndi dómara í máli Alberts Guðmundssonar

Lögmaðurinn og fyrrverandi hæstaréttadómarinn Jón Steinar Guðlaugsson gagnrýndi Símon Sigvaldsson, dómara við Landsrétt, harðlega fyrir sérákvæði hans í máli knattspyrnu- og landsliðsmannsins Alberts Guðmundssonar.
Albert, sem er 28 ára gamall, var í gær sýknaður í Landsrétti af ákæru um kynferðisbrot og staðfesti rétturinn þar með sýknudóm hans úr héraðsdómi.
Landsréttur þríklofnaði í málinu en einn af þremur dómurum í málinu, Símon Sigvaldsson, vildi sakfella hann en tveir dómarar vildu sýkna hann, þó á mismunandi forsendum.
Símon vildi dæma Albert sekan og í 30 mánaða fangelsi og við það er Jón Steinar afar ósáttur.
„Símon virðist ekki þekkja meginreglu opinberra mála um að sanna þurfi sök á sakborning til að unnt sé að sakfella hann,“ skrifaði Jón Steinar í ummælum á Facebook.
„Allir sem þekkja til starfa Símons þekkja þessa ótrúlegu viðleitni hans og hefur hann verið uppnefndur af því tilefni,“ bætti Jón Steinar við á Facebook en Símon hefur gengið undir viðurnefninu Símon grimmi.