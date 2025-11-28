Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 28.11.2025 | 23:00 | Uppfært 23:15

Gagnrýndi dómara í máli Alberts Guðmundssonar

Albert Guðmundsson.
Albert Guðmundsson. Ljósmynd/Alex Nicodim

Tengdar fréttir

Albert ákærður fyrir nauðgun

Eva Bryndís Helgadóttir, réttargæslumaður brotaþola.

Þríklofinn Landsréttur í máli Alberts

» Fleiri tengdar fréttir

Lögmaðurinn og fyrrverandi hæstaréttadómarinn Jón Steinar Guðlaugsson gagnrýndi Símon Sigvaldsson, dómara við Landsrétt, harðlega fyrir sérákvæði hans í máli knattspyrnu- og landsliðsmannsins Alberts Guðmundssonar.

Albert, sem er 28 ára gamall, var í gær sýknaður í Landsrétti af ákæru um kynferðisbrot og staðfesti rétturinn þar með sýknudóm hans úr héraðsdómi. 

Landsréttur þríklofnaði í málinu en einn af þremur dómurum í málinu, Símon Sigvaldsson, vildi sakfella hann en tveir dómarar vildu sýkna hann, þó á mismunandi forsendum.

Landsréttur staðfesti sýknu Alberts
Frétt af mbl.is

Landsréttur staðfesti sýknu Alberts
Jón Steinar Gunnlaugsson.
Jón Steinar Gunnlaugsson. mbl.is/Kristinn Magnússon

Vildi dæma Albert í fangelsi

Símon vildi dæma Albert sekan og í 30 mánaða fangelsi og við það er Jón Steinar afar ósáttur.

„Símon virðist ekki þekkja meginreglu opinberra mála um að sanna þurfi sök á sakborning til að unnt sé að sakfella hann,“ skrifaði Jón Steinar í ummælum á Facebook.

„Allir sem þekkja til starfa Símons þekkja þessa ótrúlegu viðleitni hans og hefur hann verið uppnefndur af því tilefni,“ bætti Jón Steinar við á Facebook en Símon hefur gengið undir viðurnefninu Símon grimmi.

Þríklofinn Landsréttur í máli Alberts
Frétt af mbl.is

Þríklofinn Landsréttur í máli Alberts

Tengdar fréttir

Albert ákærður fyrir nauðgun

Eva Bryndís Helgadóttir, réttargæslumaður brotaþola.

Þríklofinn Landsréttur í máli Alberts

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Fylgjast ekki með tímunum sem falla niður í skólum „Það má segja að hér ríki eins konar þjóðarsorg“ Ógn af auknum umsvifum Rússa Talsvert uppnám eftir að vinsæll kennari var rekinn
Fleira áhugavert
Segir lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla í hættu Reksturinn ekki tryggður: „Staðan er mjög alvarleg“ Forsendur fyrir rekstri fréttastofu að bresta Talsvert uppnám eftir að vinsæll kennari var rekinn
Loka