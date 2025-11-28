Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 28.11.2025 | 15:12

Markahæsti Framarinn á leið í Garðabæinn

Murielle Tiernan.
Murielle Tiernan. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Bandaríska knattspyrnukonan Murielle Tiernan er að ganga til liðs við Stjörnuna í Garðabæ.

Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en Murielle, sem er þrítug, lék 18 leiki með Fram í Bestu deildinni í sumar, skoraði í þeim 10 mörk og var markahæsti leikmaður liðsins.

Óskar fljótur að finna sér nýja vinnu
Frétt af mbl.is

Óskar fljótur að finna sér nýja vinnu

Óskar Smári Haraldsson tók við þjálfun Stjörnunnar í lok októbermánaðar eftir að hafa stýrt Fram undanfarin fjögur tímabil.

Hann þekkir vel til Murielle en þau unnu einnig saman hjá Tindastól en framherjinn á að baki 58 leiki í efstu deild þar sem hún hefur skorað 21 mark.

Þá á hún að baki 69 leiki í 1. deildinni þar sem hún hefur skorað 77 mörk og 14 leiki í 2. deildinni þar sem hún hefur skorað 24 mörk.

Murielle hefur leikið samfleytt á Íslandi frá 2018 og skorað 122 mörk í 141 deildaleik. Sex fyrstu árin lék hún með Tindastóli og nú tvö þau síðustu með Fram.

mbl.is
Fleira áhugavert
Daði: „Ég held að þetta komi á hárréttum tíma“ „Það má segja að hér ríki eins konar þjóðarsorg“ Fylgjast ekki með tímunum sem falla niður í skólum Slökkvistarfi lokið: 128 hið minnsta látnir
Fleira áhugavert
Fylgjast ekki með tímunum sem falla niður í skólum Ók með konu á vélarhlífinni Endurgreiðslur 5,3 milljarðar í ár Daði um nýju lánin: „Almennt séð er ég jákvæður“
Loka