Markahæsti Framarinn á leið í Garðabæinn

Bandaríska knattspyrnukonan Murielle Tiernan er að ganga til liðs við Stjörnuna í Garðabæ.
Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en Murielle, sem er þrítug, lék 18 leiki með Fram í Bestu deildinni í sumar, skoraði í þeim 10 mörk og var markahæsti leikmaður liðsins.
Óskar Smári Haraldsson tók við þjálfun Stjörnunnar í lok októbermánaðar eftir að hafa stýrt Fram undanfarin fjögur tímabil.
Hann þekkir vel til Murielle en þau unnu einnig saman hjá Tindastól en framherjinn á að baki 58 leiki í efstu deild þar sem hún hefur skorað 21 mark.
Þá á hún að baki 69 leiki í 1. deildinni þar sem hún hefur skorað 77 mörk og 14 leiki í 2. deildinni þar sem hún hefur skorað 24 mörk.
Murielle hefur leikið samfleytt á Íslandi frá 2018 og skorað 122 mörk í 141 deildaleik. Sex fyrstu árin lék hún með Tindastóli og nú tvö þau síðustu með Fram.