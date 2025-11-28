Sigur næst og alvöru samkvæmi í Frakklandi

Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, sagði í viðtali við blaðamann mbl.is eftir leik liðsins gegn Samsunspor í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta á Laugardalsvelli í kvöld að hann hefði viljað sigur í þessum leik. Möguleikinn hefði svo sannarlega verið til staðar.
„Heilt yfir var þetta bara góður leikur hjá okkur. Eftir leikinn situr þetta smá eftir í manni að hafa ekki bara unnið leikið. Pínu súrt að ná ekki í þrjú stig.
Við vorum töluvert sterkari aðilinn í fyrri hálfleik en í hálfleik breyta Tyrkirnir aðeins um skipulag hjá sér og það tók smá tíma fyrir okkur að bregðast við þeim breytingum. Þegar það kom hjá okkur fannst mér þetta aftur jafnast út. Þeir ná marki og við svörum nokkuð hratt og í lokin var það bara þannig að bæði lið fengu tækifæri til að skora og það munar ekki miklu að við náum inn þriðja markinu.
Það munar bara því að fyrirgjöfin hefði þurft að vera aðeins betri, hlaupin hefðu verið aðeins betur tímasett þannig að þetta hefði vel getað endað 3:2 fyrir okkur. Það var allavega leikur sem við hefðum alveg geta unnið og það hefði alls ekki verið ósanngjörn úrslit," sagði Höskuldur og bætti við:
„Þetta var mjög gott lið sem við vorum að spila við í kvöld og hafði fyrir leikinn í kvöld ekki fengið mark á sig í þremur fyrstu umferðunum í Sambandsdeildinni. Það var nokkrum þarna í liði Samsunspor vissulega stundum kalt en mér fannst það ekki hafa sérstök áhrif á leik þeirra.
Ég er bara mjög stoltur af stráknum og frammistöðu liðsins í þessum leik í kvöld. Við erum bara að fikra okkur nær því að ná sigri í þessari keppni. Við tökum þetta með okkur í næsta leik gegn Shamrock Rovers sem verður hér á Laugardalsvelli eftir tvær vikur.
Við höfðum ekki fyrir leikinn í kvöld ekki náð að skora í þessari deild á þessu tímabili en það breyttist í kvöld. Við skoruðum tvö góð mörk og fengum fleiri færi og áttum margar góðar sóknir þannig að við förum út með kassann eftir þennan leik. Þannig að það er bara sigur í næsta leik og stilla upp alvöru samkvæmi í Frakklandi í lokaumferðinni," sagði Höskuldur Gunnlaugsson að lokum.