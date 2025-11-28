Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 28.11.2025 | 6:00

Valdi risastóran demantshring sem passar ekki

„Þú færð ekki verðlaunapening í Bandaríkjunum,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Svava Rós Guðmundsdóttir í Dagmálum.

Svava, sem er einungis 29 ára gömul, lagði skóna nokkuð óvænt á hilluna á dögunum vegna langvarandi meiðsla en hún lék með Val og Breiðabliki hér á landi og Röa og Brann í Noregi, Kristianstad í Svíþjóð, Bordeaux í Frakklandi, Gotham FC í Bandaríkjunum og Benfica í Portúgal á atvinnumannaferlinum.

Ótrúlega leiðinlegt að enda þetta svona

Ótrúlega leiðinlegt að enda þetta svona

Átti að velja stærsta hringinn

Svava varð meistari með Gotham FC árið 2023 og fékk að launum risastóran demantshring.

Landsliðskona leggur skóna á hilluna
Landsliðskona leggur skóna á hilluna

„Við fengum risastóran demantshring,“ sagði Svava.

„Ég fékk þau skilaboð, þegar við vorum að velja hringana, að ég ætti að velja stærsta hringinn með flestum demöntunum. Ég gerði það en hann er allt of stór á mig,“ sagði Svava meðal annars.

Viðtalið við Svövu Rós í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Svava Rós Guðmundsdóttir.
Svava Rós Guðmundsdóttir. Ljósmynd/@svavaros21

