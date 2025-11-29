Aftur í uppeldisfélagið

Knattspyrnumaðurinn Atli Sigurjónsson er genginn til liðs við Þór á Akureyri og skrifaði undir tveggja ára samning í dag.
Atli spilaði upp í gegnum alla yngri flokka Þórs þar sem hann var hluti af afar sigursælum árgangi og spilaði sinn fyrsta meistaraflokksleik sextán ára gamall. Hann var í lykilhlutverki þegar Þór tryggði sér sæti í efstu deild 2010 og spilaði með liðinu í efstu deild 2011 áður en hann fór yfir í KR.
Atli snýr nú til baka sem tvöfaldur Íslands- og bikarmeistari með KR. Hann er fimmti leikjahæsti leikmaður í sögu KR.
Atli hefur leikið 255 leiki í efstu deild og skorað í þeim 36 mörk.