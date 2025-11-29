Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.11.2025 | 15:28 | Uppfært 17:19

Sá leikjahæsti framlengir í Kópavogi

Andri Rafn Yeoman hefur framlengt samning sinn.
Andri Rafn Yeoman hefur framlengt samning sinn. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Andri Rafn Yeoman hefur framlengt samning sinn við Breiðablik í Bestu deild karla í knattspyrnu.

Andri Rafn hefur spilað 489 leiki fyrir Breiðablik og ætlar að taka eitt tímabil í viðbót með liðinu sem lenti í fjórða sæti á síðasta tímabili.

Hann er 33 ára gamall og missti af síðustu leikjum liðsins í deildinni vegna meiðsla í ár en kom inn á gegn Samsunspor í Evrópuleik á dögunum og stóð sig vel.

  Andri hefur spilað 309 leiki í efstu deild, alla með Breiðabliki, sem er met hjá einu félagi í deildinni, og þrisvar sinnum orðið Íslandsmeistari. Hann spilaði sinn fyrsta leik með meistaraflokki árið 2009.

