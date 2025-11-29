Sú eftirsótta valdi Þróttt

Björg Gunnlaugsdóttir er gengin til liðs við Þrótt í Bestu deild kvenna í knattspyrnu frá FHL.
Björg var í byrjunarliði í öllum leikjum FHL á síðasta tímabili en liðið féll úr deildinni. Hún skoraði eitt mark sem kom gegn Þrótti í Laugardalnum.
„Að ganga til liðs við Þrótt er spennandi skref fyrir mig, ég hef séð hversu öflugt starfið er hér og ég hlakka ótrúlega mikið til að spila í Laugardalnum, hitta hópinn og leggja mitt af mörkum á vellinum,“ sagði Björg í tilkynningu liðsins.
„Við erum mjög stolt af því að fá Björgu til Þróttar. Hún hefur verið eftirsótt víða og við gleðjumst yfir því að hún skuli hafa valið Þrótt. Við teljum hana passa einstaklega vel við áherslur félagsins, uppbyggingu þess og metnað. Við höfum fylgst með henni lengi og fögnum því að hún er nú tilbúin að stíga sín næstu skref með Þrótti,“ var haft eftir Kristján Kristjánsson form. Knd. Þróttar í tilkynningu liðsins.
Björg hefur spilað sjö landsleiki fyrir yngri landslið Íslands og er systir landsliðskonunnar Áslaugar Mundu Gunnlaugsdóttur.