Ágúst til liðs við nýliðana

Knattspyrnumaðurinn Ágúst Eðvald Hlynsson er genginn til liðs við Þórsara á Akureyri sem verða nýliðar í Bestu deildinni á næsta tímabili.
Ágúst er 25 ára gamall miðjumaður sem lék fyrst með meistaraflokki Breiðabliks 16 ára gamall árið 2016 og varð einnig Íslandsmeistari með Blikunum 2023. Hann lék í millitíðinni með unglingaliðum Norwich á Englandi og Bröndby í Danmörku, var síðan tvö tímabil með Víkingi í Reykjavík þar sem hann varð bikarmeistari 2019.
Ágúst gekk síðan til liðs við Horsens í Danmörku en var lánaður þaðan tvisvar, til FH 2021 og Vals 2022. Hann lék síðan í hálft annað ár með AB í Danmörku en loks með Vestra seinni hluta síðasta tímabils og varð bikarmeistari með Vestfjarðaliðinu.
Hann á samtals 116 leiki að baki í efstu deild hér á landi og hefur skorað 23 mörk.