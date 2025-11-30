Frá Stjörnunni í mark Þróttar

Knattspyrnumarkvörðurinn Aron Dagur Birnuson mun leika með Þrótti í Reykjavík á næsta keppnistímabili.
Stjarnan skýrði frá því í dag að Aron hefði verið lánaður til Þróttar en hann var varamarkvörður Garðabæjarliðsins á þessu ári.
Aron er 26 ára og hóf ferilinn með KA á Akureyri þar sem hann var til 2020 og lék 18 leiki í úrvalsdeildinni en var lánaður til Völsungs tímabilið 2018.
Hann varði síðan mark Grindavíkur í fjögur ár, 2021-2024, en gekk síðan til liðs við Stjörnuna. Þar kom hann aðeins við sögu í einum bikarleik á síðasta tímabili.
Aron á að baki 125 deildaleiki og lék 15 leiki með yngri landsliðum Íslands.