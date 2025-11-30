Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 30.11.2025 | 11:35

Frá Stjörnunni í mark Þróttar

Aron Dagur Birnuson ver í leik með Grindavík.
Aron Dagur Birnuson ver í leik með Grindavík. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Knattspyrnumarkvörðurinn Aron Dagur Birnuson mun leika með Þrótti í Reykjavík á næsta keppnistímabili.

Stjarnan skýrði frá því í dag að Aron hefði verið lánaður til Þróttar en hann var varamarkvörður Garðabæjarliðsins á þessu ári.

Aron er 26 ára og hóf ferilinn með KA á Akureyri þar sem hann var til 2020 og lék 18 leiki í úrvalsdeildinni en var lánaður til Völsungs tímabilið 2018.

Hann varði síðan mark Grindavíkur í fjögur ár, 2021-2024, en gekk síðan til liðs við Stjörnuna. Þar kom hann aðeins við sögu í einum bikarleik á síðasta tímabili.

Aron á að baki 125 deildaleiki og lék 15 leiki með yngri landsliðum Íslands.

