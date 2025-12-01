Sigurður Ragnar skrifaði undir í Færeyjum

Sigurður Ragnar Eyjólfsson hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs NSÍ frá Runvík í fótbolta.
Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Sigurður Ragnar, sem er 52 ára gamall, skrifaði undir eins árs samning við félagið.
NSÍ hafnaði í þriðja sæti efstu deildar Færeyja á síðustu leiktíð en liðið varð færeyskur meistari árið 2007 í fyrsta og eina sinn í sögu félagsins.
Þá varð NSÍ bikarmeistari árið 2009 undir stjórn Guðjóns Þórðarsonar en Brandur Olsen, Daniel Obbekjær og Klæmint Olsen, sem allir hafa leikið á Íslandi, eru samningsbundnir félaginu.
Sigurður Ragnar stýrði síðast Keflavík hér á landi en hann hefur einnig stýrt kvennalandsliðinu, kínverska kvennalandsliðinu og kvennaliði Jiangsu Suning í Kína á þjálfaraferlinum, ásamt karlaliðum ÍBV og Keflavík.