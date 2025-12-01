Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 1.12.2025 | 11:24

Vestri fær minnst fjóra Evrópuleiki - Valur í 2. umferð

Vestri fer í 1. umferð Evrópudeildarinnar sem bikarmeistari Íslands.
Vestri fer í 1. umferð Evrópudeildarinnar sem bikarmeistari Íslands. mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir

Góður árangur íslenskra karlaliða í Evrópumótum félagsliða í fótbolta síðustu árin kemur bæði Vestra og Val til góða næsta sumar.

Bikarmeistarar Vestra, sem leika í fyrsta skipti í Evrópukeppni, fá fyrstir íslenskra liða sæti í fyrstu umferð undankeppni Evrópudeildarinnar.

Það þýðir að þeir eru öruggir með að spila í tveimur umferðum því lið sem falla út úr undankeppni Evrópudeildar færast yfir í aðra umferð í undankeppni Sambandsdeildar.

Vestri mun því spila að lágmarki fjóra Evrópuleiki í þessari frumraun sinni í Evrópukeppni en liðið féll úr Bestu deildinni í haust eins og kunnugt er.

Valsmenn munu sitja hjá í fyrstu umferð Sambandsdeildarinnar og hefja keppni í annarri umferð. Rétt eins og KA gerði á þessu ári.

Víkingar verða á hefðbundnum stað sem Íslandsmeistarar og fara í fyrstu umferð undankeppni Meistaradeildarinnar. Þeir eru öruggir um að spila í minnst þremur umferðum og þurfa aðeins að vinna eitt einvígi til að komast í umspilið um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildar.

Stjarnan fer svo í fyrstu umferð Sambandsdeildarinnar og er eina íslenska liðið sem getur fallið út á því stigi Evrópumótanna.

mbl.is
Fleira áhugavert
Mikilvæg innsýn í hlutverk erfða Sendingum fjölgar og kaupæðið stendur yfir lengur Undirbúningsframkvæmdir gætu hafist næsta vor Kviknaði í snjóruðningstæki á Keflavíkurflugvelli
Fleira áhugavert
Undirbúningsframkvæmdir gætu hafist næsta vor Faldi sig undir borði þar sem fíkniefni voru í hrúgu 600 þúsund krónum ríkari eftir ferð í Silfurskálann Stórhækkun erfðafjárskatts
Loka