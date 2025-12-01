Vestri fær minnst fjóra Evrópuleiki - Valur í 2. umferð

Góður árangur íslenskra karlaliða í Evrópumótum félagsliða í fótbolta síðustu árin kemur bæði Vestra og Val til góða næsta sumar.
Bikarmeistarar Vestra, sem leika í fyrsta skipti í Evrópukeppni, fá fyrstir íslenskra liða sæti í fyrstu umferð undankeppni Evrópudeildarinnar.
Það þýðir að þeir eru öruggir með að spila í tveimur umferðum því lið sem falla út úr undankeppni Evrópudeildar færast yfir í aðra umferð í undankeppni Sambandsdeildar.
Vestri mun því spila að lágmarki fjóra Evrópuleiki í þessari frumraun sinni í Evrópukeppni en liðið féll úr Bestu deildinni í haust eins og kunnugt er.
Valsmenn munu sitja hjá í fyrstu umferð Sambandsdeildarinnar og hefja keppni í annarri umferð. Rétt eins og KA gerði á þessu ári.
Víkingar verða á hefðbundnum stað sem Íslandsmeistarar og fara í fyrstu umferð undankeppni Meistaradeildarinnar. Þeir eru öruggir um að spila í minnst þremur umferðum og þurfa aðeins að vinna eitt einvígi til að komast í umspilið um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildar.
Stjarnan fer svo í fyrstu umferð Sambandsdeildarinnar og er eina íslenska liðið sem getur fallið út á því stigi Evrópumótanna.