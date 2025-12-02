Ísland áfram í A-deild eftir stórsigur

Berglind Freyja Hlynsdóttir skoraði tvívegis fyrir íslenska U19-ára landsliðs stúlkna í fótbolta þegar liðið mætti Kósovó í lokaleik sínum í undankeppni Evrópumótsins í Albufeira í Portúgal í dag.
Leiknum lauk með stórsigri Íslands, 5:0, en þær Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir, Freyja Stefánsdóttir og Karlotta Björk Andradóttir voru einnig á skotskónum fyrir íslenska liðið.
Ísland hafnaði í þriðja sæti riðilsins og leikur því áfram í A-deild seinni hluta undankeppninnar í vetur ásamt Danmörku og Portúgal en Kósovó er fallið í B-deild.