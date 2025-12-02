Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 2.12.2025 | 17:02 | Uppfært 17:19

Ísland áfram í A-deild eftir stórsigur

Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir var á skotskónum fyrir íslenska liðið í …
Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir var á skotskónum fyrir íslenska liðið í dag. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Berglind Freyja Hlynsdóttir skoraði tvívegis fyrir íslenska U19-ára landsliðs stúlkna í fótbolta þegar liðið mætti Kósovó í lokaleik sínum í undankeppni Evrópumótsins í Albufeira í Portúgal í dag.

Leiknum lauk með stórsigri Íslands, 5:0, en þær Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir, Freyja Stefánsdóttir og Karlotta Björk Andradóttir voru einnig á skotskónum fyrir íslenska liðið.

Ísland hafnaði í þriðja sæti riðilsins og leikur því áfram í A-deild seinni hluta undankeppninnar í vetur ásamt Danmörku og Portúgal en Kósovó er fallið í B-deild.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hinn látni af portúgölskum uppruna Lögmaður áfram í gæsluvarðhaldi Vill koma hreyfingu á uppbyggingu á ríkislóðum Hvetur fólk til að kynna sér skilmála
Fleira áhugavert
Lögmaður áfram í gæsluvarðhaldi Gagnrýna skattbreytingu harðlega Telur að neyðarákvæði sé virkt Vill koma hreyfingu á uppbyggingu á ríkislóðum