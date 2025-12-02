Íslandsmeistarinn farinn til Svíþjóðar

Knattspyrnukonan Heiða Ragney Viðarsdóttir er gengin til liðs við Eskilstuna í Svíþjóð.
Þetta tilkynnti sænska félagið á heimasíðu sinni en Heiða Ragney, sem er þrítug, skrifaði undir tveggja ára samning í Svíþjóð.
Hún kemur til félagsins frá Breiðabliki þar sem hún hefur leikið undanfarin tvö tímabil en hún varð tvívegis Íslandsmeistari með Blikum og einu sinni bikarmeistari.
Heiða Ragney er uppalin hjá Þór/KA en hefur einnig leikið með Stjörnunni. Alls á hún að baki 178 leiki í efstu deild þar sem hún hefur skorað tíu mörk.
Eskilstuna fagnaði sigri í sænsku B-deildinni á nýliðnu keppnistímabili og leikur því í sænsku úrvalsdeildinni á komandi keppnistímabili.