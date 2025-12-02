Leika áfram með Fram

Bandarísku knattspyrnukonurnar Emma Kate Young og Ashley Orkus hafa samið við Fram um að leika áfram með félaginu á næsta keppnistímabili.
Þær komu báðar til liðs við Fram í ágúst á þessu ári og léku með liðinu á lokasprettinum í Bestu deildinni en þar hafnaði Fram í áttunda sæti á sínu fyrsta ári í efstu deild í 37 ár.
Ashley, sem er 27 ára markvörður, kom frá bandaríska atvinnuliðinu Tampa Bay Sun og Emma, sem er 25 ára varnarmaður, kom frá Solar Strikers á Filippseyjum en spilaði áður með Grindavík í 1. deildinni.