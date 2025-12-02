Markvörðurinn hættir 19 ára

Helena Sörensdóttir, sem hefur verið aðalmarkvörður kvennaliðs KR í fótbolta undanfarin tvö ár, hefur ákveðið að draga sig í hlé frá íþróttinni þó hún sé aðeins 19 ára gömul.
Helena varði mark KR í 18 leikjum þegar liðið vann sig upp úr 2. deildinni árið 2024 og lék 16 af 18 leikjum liðsins í 1. deildinni í ár. Hún á einn leik að baki í Bestu deildinni frá því KR lék þar árið 2022.
Hún er ekki eini ungi KR-ingurinn sem hefur ákveðið að leggja fótboltaskóna á hilluna. KR skýrir frá því á samfélagsmiðlum sínum að þær Kristín Anna Smári, 21 árs, og Anna María Bergþórsdóttir, 22 ára, ætli að gera slíkt hið sama.