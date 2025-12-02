Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 2.12.2025 | 12:00

Markvörðurinn hættir 19 ára

Helena Sörensdóttir hefur verið aðalmarkvörður KR undanfarin tvö ár.
Helena Sörensdóttir hefur verið aðalmarkvörður KR undanfarin tvö ár. Ljósmynd/KR

Helena Sörensdóttir, sem hefur verið aðalmarkvörður kvennaliðs KR í fótbolta undanfarin tvö ár, hefur ákveðið að draga sig í hlé frá íþróttinni þó hún sé aðeins 19 ára gömul.

Helena varði mark KR í 18 leikjum þegar liðið vann sig upp úr 2. deildinni árið 2024 og lék 16 af 18 leikjum liðsins í 1. deildinni í ár. Hún á einn leik að baki í Bestu deildinni frá því KR lék þar árið 2022.

Hún er ekki eini ungi KR-ingurinn sem hefur ákveðið að leggja fótboltaskóna á hilluna. KR skýrir frá því á samfélagsmiðlum sínum að þær Kristín Anna Smári, 21 árs, og Anna María Bergþórsdóttir, 22 ára, ætli að gera slíkt hið sama.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hinn látni af portúgölskum uppruna Orkuveitan hagræðir Meint skattahækkun á misskilningi byggð Hraðbankaræninginn fékk tvö og hálft ár
Fleira áhugavert
Gagnrýna skattbreytingu harðlega Leggja til tæplega 20 milljarða hækkun Lögregla veit ekki enn hvernig andlátið bar að Halli um Önnu Jónu: „Ég gerði fullt af mistökum“