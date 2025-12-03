Geir: Dökk ský yfir knattspyrnuhreyfingunni

Geir Þorsteinsson, fyrrverandi formaður og áður framkvæmdastjóri Knattspyrnusambands Íslands, segir að dökk ský séu yfir knattspyrnuhreyfingunni í landinu.
Geir, sem nú er framkvæmdastjóri KR, skrifaði pistil á Facebook í gærkvöld þar sem hann segir að dökk mynd hafi verið dregin upp af fjármálum KSÍ á fundi formanna og framkvæmdastjóra sem sambandið hélt síðasta laugardag.
Forysta hennar hefði lagt fram tillögur um tugi eða hundruð milljóna króna álögur á aðildarfélögin á næstu árum til þess að mótahald gangi vel fyrir sig og dómarar mæti til leiks.
Pistill Geirs hljóðar þannig:
„Á formanna- og framkvæmdastjórnarfundi KSÍ sl. laugardag var dregin upp dökk mynd af fjármálum KSÍ og lagðar fram tillögur forystu KSÍ um tugi milljóna eða hundruð milljóna króna álögur á aðildarfélög KSÍ. Alla vega eiga aðildarfélögin að reiða af hendi hundruð milljóna á næstu árum til þess að mótahald gangi vel fyrir sig og dómarar mæti til leiks.
Vægast sagt slæm tíðindi að flaggskip íslenskrar knattspyrnu sem hlýtur árlega gríðarlega styrki bæði frá UEFA og FIFA sé komið í þennan vanda. Það sem meira er, þessir styrkir UEFA og FIFA munu hækka verulega á komandi árum.
Reyndar er ein ástæðan sögð fyrirmæli UEFA og FIFA um ,,bókhaldslega" nýtingu (færslu) á styrkjum þessara samtaka og um leið hnýtt í fyrri stjórnendur sambandsins fyrir að hafa ekki rukkað aðildarfélögin af sanngirni fyrir þjónustu knattspyrnusambandsins og dómara í leikjum á fyrri árum.
KSÍ hefur blásið út, bæði hvað varðar landslið og skrifstofuhald. Þar eiga menn að byrja, sníða sé stakk eftir vexti og vitanlega verða tekjur minni þegar leikið er í C deild en ekki A deild.
Í stað þess að horfast í augu við vandann og skera hressilega niður á að halda áfram að mestu á sömu braut útgjalda og nú eiga aðildarfélögin að taka á sig ,,réttlátan” hluta kostnaðar við rekstur KSÍ innanlands. KSÍ var stofnað til að halda Íslandsmót, en nú er það að áliti sumra, orðið baggi á knattspyrnuhreyfingunni og kominn tími til að aðildarfélögin greiði sanngjarnt ,,afnotagjald” til knattspyrnusambandsins.“