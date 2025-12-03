„Ég ætla að vona að enginn leikmaður beri sömu tilfinningar til mín og ég bar til hans,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Íslandsmeistara Víkings í fótbolta, í Dagmálum.
Sölvi, sem er 41 árs gamall, gerði uppeldisfélag sitt Víkinga að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili sem þjálfari en hann á að baki farsælan atvinnumannaferil í Skandinavíu, Rússlandi og Asíu.
Sölvi Geir lék með FC Köbenhavn frá 2010 til ársins 2013. Hann fékk lítið að spila með liðinu tímbilið 2012-2013 eftir að Belginn Ariel Jacobs tók við liðinu en hann sakaði Sölva meðal annars um það að haga sér ekki eins og sannur atvinnumaður í viðtali við danska fjölmiðla.
„Þetta var allt mjög skrýtið og það var mikil endurnýjun í hópnum eftir 2011 tímabilið,“ sagði Sölvi.
„Það sem gerðist líka var að ákveðnir leikmenn voru saddir eftir mjög góðan árangur árin á undan og lögðu ekki jafn mikla vinnu í hlutina, 2011-12 tímabilið, en við urðum nú samt danskir bikarmeistarar og vorum nálægt því að vinna deildina líka,“ sagði Sölvi en Jacobs tók við liðinu eftir það tímabil.
„Hann ætlaði strax að taka á agaleysi sem hafði verið í gangi innan FCK, menn voru að fara á klúbbana og það var hiti á mönnum. Ég kom samt ekki nálægt því. Mín upplifun var sú að hann vildi jarða þessa stóru pósta innan liðsins og ég var tekinn strax á fyrstu æfingunni hans og jarðaður fyrir eitthvað, ég veit ekki hvað, ég og aðalframherji liðsins.
Eftir það var samband okkar skrítið og ég gerði líka mistök. Ég tók þessu ekki vel, fór í einhvern fýluleik og náði ekki að fela mínar tilfinningar nægilega vel. Ég tæklaði þetta þannig séð illa en að segja að ég hafi verið ófagmannlegur, það eru ummæli sem voru tekin út úr rassgatinu á honum því ég mætti á hverja einustu æfingu af 100 prósent krafti og staðráðinn í að vinna mér inn sæti í byrjunarliðinu,“ sagði Sölvi meðal annars.
