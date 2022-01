Stuðningsmenn króatíska handboltalandsliðsins hér á EM í Búdapest kunna sig.

Króatar sem sitja á fremsta bekk fyrir aftan annað markið í leik Íslands og Króatíu mættu með stóran borða og sýndu hann þegar þjóðsöngvarnir voru spilaðir í aðdraganda leiksins.

Á borðanum stóð: Thank you Iceland. Croats will never forget. Svo fylgdi dagsetning frá árinu 1991.

Eða: Takk Ísland. Króatar munu aldrei gleyma.

Hér er augljóslega verið að vísa til sjálfstæðisyfirlýsingar Króata þegar gamla Júgóslavía var að gliðna í sundur snemma á tíunda áratugnum.

Ríkisstjórn Íslands var á meðal fyrstu þjóða í heimi sem sendu frá sér stuðningsyfirlýsingu í sjálfstæðisbaráttu Króata eða viðurkenningu á sjálfstæði eins og það er gjarnan orðað.