Segir Gylfa spila eins og asni

Stuðningsmenn Everton voru mjög pirraðir eftir 2:1-tapið gegn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Þeir voru allt annað en sáttir við frammistöðu okkar manns, Gylfa Þórs Sigurðssonar og fóru ófögrum orðum um landsliðsmanninn á Twitter.

Mikið var talað um kaupverðið á Gylfa hafi verið of hátt og skrifaði einn þeirra að Gylfi væri að spila eins og asni, annar að Gylfi ætti heima í B-deildinni og enn annar sem skrifaði að Gylfi væri farþegi í liðinu.

Hér að neðan má sjá þessi einstaklega leiðinlegu færslur.

This is feckin dire from McCarthy & Schneiderlin 😖 they are clueless!!! Sigurdsson is playing like a donkey!!!#coyb #efc — MalkyEFC (@malky3569) December 30, 2017

Think we got diddled on Sigurdsson and Keane. Ridiculous fees, very little to show for it. — David Jones (@schnuckster) December 30, 2017

Can't believe we spent all our roubles on Sigurdsson, Keane & Schneiderlin utter 💩 — Jonathan 🌹 (@JonathanEFC1982) December 30, 2017

Can’t believe we spent 100m on keane Sigurdsson Klaassen and Sandro they’re all championship quality players — zac (@z_c31) December 30, 2017