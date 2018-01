Birkir skoraði gegn Herði og félögum

Aston Villa valtaði yfir Bristol City í ensku B-deildinni í fótbolta í kvöld. Lokatölur urðu 5:0 og skoraði Birkir Bjarnason fjórða mark Aston Villa á 72. mínútu með skoti af stuttu færi.

Birkir hafði aðeins verið inni á vellinum í tvær mínútur er hann skoraði. Hörður Björgvin Magnússon var í byrjunarliði Bristol City en var tekinn af velli í hálfleik í stöðunni 2:0.

Bristol City er enn í fjórða sætinu, þrátt fyrir tapið og með 37 stig. Villa fór upp í fimmta sætið með sigrinum og munar fjórum stigum á liðunum.

GOAL! GOAL! GOAL!



Birkir Bjarnason gets in on the act and makes it 4-0! What a performance from the boys 👊#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/lfFb51Ucsa