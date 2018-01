Coutinho ekki með Liverpool til Dubai

Leikmannahópur enska úrvalsdeildarliðsins Liverpool er floginn til Dubai í stutta æfingaferð og er Brasilíumaðurinn Philippe Coutinho, sem hefur verið orðaður katalónska stórliðið Barcelona í gríð og erg, ekki með í för en hann er sagður meiddur.

Guillem Balague, sérfræðingur Sky Sports um spænska fótboltann segir að forráðamenn Liverpool reyni sitt besta til þess að sannfæra Brasilíumanninn um að vera áfram fram á vor jafnvel eftir að búið er að ná samkomulagi við Barcelona.

Coutinho er sagður vilja klára málið sem fyrst en kaupverðið verður væntanlega í kringum 140 milljónir punda. Ekkert samkomulag er aftur á móti á milli félaganna en Balague segir að Coutinho vilji klára þetta í síðasta lagi í vikunni. Barcelona vill gefa út tilkynningu „mjög fljótlega“.

Balague segir einnig að Liverpool sé ekki að leita að staðgengli Coutinho fyrir vorið eftir að ljóst var að Naby Keita gengur ekki í raðir félagsins í janúar en Liverpool hefur einnig í því samhengi verið orðað við Thomas Lemar, leikmann Mónakó.

