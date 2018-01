Tilkynning hefur borist vegna meintra ummæla Firmino

Enska knattspyrnusambandinu hefur borist tilkynning frá Bobby Madley, knattspyrnudómaranum sem dæmdi bikarleik Everton og Liverpool í gærkvöldi þar sem Liverpool bar sigur úr býtum eftir síðbúið sigurmark varnarmannsins Virgil Van Dijk en lokatölur urðu 2:1.

Það var hins vegar ekki sigurmark þessa dýrasta varnarmanns sögunnar sem stóð upp úr né jöfnunmark Gylfa Þór Sigurðssonar fyrir Everton heldur ásökun varnarmannsins Mason Holgate hjá Everton um það að hafa orðið fyrir barðinu á kynþáttafordómum frá hinum brasilíska Roberto Firmino hjá Liverpool. Holgate var nokkuð áberandi í leiknum en dæmd var á hann vítaspyrna sem James Milner skoraði úr í fyrri hálfleik.

Eins og sagt var frá fyrr í morgun voru málavextir þeir að Holgate og Firmino voru í baráttu um boltann við hliðarlínuna sem endaði með því að Holgate ýtti á bak Firmino sem gat sig hvergi stöðvað og endaði uppi í stúku. Firmino brást ókvæða við og las Holgate pistilinn. Holgate á svo að hafa tilkynnt Madley dómara um málið og ræddi einnig við hann eftir leik.

Í tilkynningu á Twitter greinir blaðamaðurinn Bryan Swanson hjá Sky Sports frá því að hann hafi fengið staðfestingu frá sambandinu á að því hefði borist tilkynning um atvik í leiknum á milli Everton og Liverpool að sambandið muni rannsaka málið.

BREAKING: Football Association confirm referee Bobby Madley has reported an allegation to them over last night’s game between Everton and Liverpool. FA “making enquiries into matter.” #EFC #LFC #SSN