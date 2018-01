Coutinho samdi til 2023 (myndskeið)

Philippe Coutinho er formlega orðinn leikmaður spænska knattspyrnufélagsins Barcelona en hann skrifaði rétt í þessu undir fimm og hálfs árs samning við Katalóníurisann, til sumarsins 2023.

Hann er um leið orðinn næstdýrasti knattspyrnumaður heims en Barcelona greiðir Liverpool 106 milljónir punda fyrir hann, eða um 120 milljón evrur. Upphæðin getur síðan hækkað um alls 35,5 milljónir punda (40 milljón evrur).

