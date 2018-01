Þrennan hjá Jóni Daða (myndskeið)

Landsliðsmaðurinn Jón Daði Böðvarsson var hetja enska B-deildarliðsins Reading í bikarleiknum gegn Stevenage í gærkvöld en eins og fram kom á mbl.is skoraði Jón Daði öll mörkin í leiknum.

Jón Daði skoraði tvö mörk á síðasta korteri fyrri hálfleiks; annað með góðu skoti og hitt með hörkuskalla. Hann batt síðan enda á fallega sókn Reading með marki af stuttu færi á 64. mínútu og innsiglaði með því sigur liðsins. Jón Daði og félagar hans þurftu að skipta um búning í hálfleik þar sem þeir þóttu of líkir búningum Stevenage.

Hann fékk að eiga boltann eins og hefð er fyrir þegar leikmenn skora þrennu og fékk kampavínsflösku í verðlaun en mörkin þrjú má sjá í meðfylgjandi myndskeiði.

Have you ever seen a hat-trick completed in two different kits...? ⚽⚽⚽@jondadi struck three against Stevenage last night as we booked a place in the fourth round of the @EmiratesFACup... pic.twitter.com/KIOqSFV5vW