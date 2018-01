Birkir heillar stuðningsmenn Villa

Staða Birkis Bjarnasonar hjá enska knattspyrnufélaginu Aston Villa hefur breyst á dramatískan hátt í þessum mánuði. Annan leikinn í röð var hann í byrjunarliði í kvöld og átti aftur stórgóðan leik í sigri á Sheffield United, 1:0, og lagði m.a. upp sigurmarkið á lokamínútum leiksins.

Birkir lék í kvöld áfram í stöðu varnartengiliðs hjá Villa og það hentar honum greinilega mjög vel.

Stuðningsmenn Aston Villa sem margir hverjir höfðu haft stór orð um Birki og töldu hann ekki gagnast liðinu á nokkurn hátt hafa heldur betur snúið við blaðinu. Margir þeirra tjáðu sig um Íslendinginn á Twitter eftir leikinn í kvöld og hér fyrir neðan gefur að líta nokkur sýnishorn af því:

Can’t believe how well Birkir Bjarnason is playing as a defensive midfielder.



Once again tonight he was pro-active in recovery, super slick on the ball and uber calm in tight spots. #AVFC — Sam Tighe (@stighefootball) January 30, 2018

Shout out to my man Birkir Bjarnason. Man is like Sergio Busquets here. Plus he'd leave yers bins out and pick the kids up from school. — Cian Carroll (@CianByNature) January 30, 2018

Thought Birkir Bjarnason was superb. Assured. Composed. Aggressive in the tackle. Rarely gave the ball away. Well done. pic.twitter.com/EfL1WA8YnU — Paul Brown (@PaulBrownAVFC) January 30, 2018

Birkir Bjarnason assist. Say no more. — MB (@mattyavfc_) January 30, 2018

I’am going to bed smiley ..Bjarnason 20 🦁. Well played mate @BirkirBjarnason 👍🏻 — Stephen Wright ND (@swright18741) January 30, 2018