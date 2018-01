Jón Daði skoraði tvö mörk

Jón Daði Böðvarsson, landsliðsmaður í knattspyrnu, skoraði tvö marka Reading í kvöld þegar lið hans sigraði Burton Albion 3:1 á útivelli í ensku B-deildinni.

Jón Daði skoraði af stuttu færi eftir laglega sókn Reading á 20. mínútu leiksins. Burton jafnaði í byrjun síðari hálfleiks en Chris Gunter á 57. mínútu og Jón Daði á 68. mínútu eru komu Reading í 3:1. Jón Daði gerði sitt annað mark með skoti af stuttu færi eftir fyrirgjöf. Hann lék allan leikinn.

Jón Daði hefur þar með skorað átta mörk fyrir Reading á tímabilinu og fimm þeirra hafa komið í janúarmánuði.

Reading komst með sigrinum í sex stiga fjarlægð frá fallsæti deildarinnar og er með 32 stig. Burton situr eftir á botninum með 24 stig.

Birkir Bjarnason lék allan leikinn með Aston Villa sem sigraði Sheffield United á útivelli, 1:0. Robert Snodgrass skoraði sigurmarkið í uppbótartíma.

Aston Villa er þá komið í þriðja sæti deildarinnar eftir mikla siglingu undanfarið og er með 53 stig. Derby, sem gerði 0:0 jafntefli við Millwall á útivelli, er með 54 stig en Wolves er langefst með 65 stig.

GOOOOOAAAAL! @jondadi applies the finish from close range as Bacuna centres the ball... 1-0! #URRZZZ pic.twitter.com/4lLzQQhsR9