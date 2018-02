Lallana réðst á ungling - myndband

Adam Lallana, knattspyrnumaður hjá enska liðinu Liverpool, lék með varaliði þess gegn Tottenham í kvöld. Lallana er að jafna sig á meiðslum og fékk hann að spila með varaliðinu til að komast í betra leikform.

Miðjumaðurinn lét hins vegar reka sig út af eftir klukkutíma, er hann réðst á George Marsh, leikmann Tottenham, en sá er aðeins 19 ára gamall. Lallana var ósáttur við framgöngu Marsh er þeir fóru upp í skallabolta og réðst aftan að honum í kjölfarið.

Eins og gefur að skilja, fékk Lallana rautt spjald fyrir athæfið og gæti hann átt yfir höfði sér leikbann. Hér að neðan má sjá myndband af atvikinu.

Adam Lallana literally trying to choke out Spurs midfielder George Marsh after a challenge. Lallana was shown a straight red card 🔴



