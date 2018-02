Sextíu ár í dag frá slysinu í München

Í dag eru liðin sextíu ár frá flugslysinu í München í Þýskalandi þar sem 23 fórust í flugtaki, þar af átta leikmenn enska knattspyrnuliðsins Manchester United.

Þrír aðrir starfsmenn félagsins létust, átta blaðamenn sem fylgdu liðinu, einn stuðningsmaður og einn fulltrúi ferðaskrifstofu.

Níu leikmenn United lifðu slysið af og tveir þeirra eru enn á lífi, Bobby Charlton og Harry Gregg. Tveir eftirlifenda léku aldrei knattspyrnu framar eftir slysið, Johnny Berry og Jackie Blanchflower. Knattspyrnustjórinn Matt Busby slasaðist illa og lá á milli heims og helju um tíma í München en tók á ný við liðinu um sumarið.

Lið Manchester United var á leið heim frá Belgrad í Júgóslavíu þar sem það hafði slegið Rauðu stjörnuna út í átta liða úrslitum Evrópukeppni meistaraliða. Vélin millilenti í München til að taka eldsneyti.

Slyssins var minnst með einnar mínútu þögn á Old Trafford fyrir leik liðsins gegn Huddersfield á laugardaginn. Hver og einn áhorfandi fékk afhenta til minningar bókina The Flowers of Manchester.