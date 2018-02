Mark Jóns Daða varð fyrir valinu

Mark sem Jón Daði Böðvarsson skoraði gegn Stevenage í ensku bikarkeppninni í fótbolta var í dag valið mark mánaðarins hjá enska knattspyrnufélaginu Reading.

Jón Daði skallaði þá boltann eftir fyrirgjöf af miklum krafi í bláhornið, en Jón Daði skoraði þrennu í leiknum. Selfyssingurinn átti tvö markanna sem tilnefnd voru sem mark janúarmánaðar hjá Reading og varð annað þeirra fyrir valinu.

Markið og ummæli Jóns Daða má sjá hér að neðan.

ICYMI | There were just a handful of votes in it, and your winner of January's @Cherwell Goal of the Month is @jondadi!



Re-live his thunderous header against Stevenage and hear his hopes for the rest of the season: https://t.co/3o7SEyCicu pic.twitter.com/RASes3YuxF