Fyrrverandi leikmaður Manchester United látinn

Liam Miller, fyrrverandi leikmaður knattspyrnuliðanna Celtic, Manchester United og Hibernian, er látinn, 36 ára að aldri eftir baráttu við krabbamein í brisi.

Miller, sem á að baki 21 landsleik fyrir írska landsliðið á árunum 2004-2009, greindist með krabbamein á síðasta ári.

Miller hóf sinn atvinnumannaferil með Celtic árið 2000 eftir að hafa komið upp í gegnum unglingastarf félagsins en hann vann skoska skoska titilinn með félaginu árið 2004.

Hann gekk í raðir Manchester United á frjálsri sölu árið 2004 og lék 22 leiki undir stjórn Sir Alex Ferguson á tveimur leiktíðum. Hann fór til Sunderland árið 2006 en þar var hann hluti af liðinu sem komst upp í úrvalsdeildina árið 2007. Tveimur árum síðar fór hann til QPR þaðan sem leið hans lá í ástralska fótboltann í Melbourne City.

Fjölmargir hafa minnst Miller í dag. Þar á meðal Andy Cole og Gary Neville, fyrrum samherjar hans hjá United.

Terrible news Rip ❤️ https://t.co/6UgV2sH2bZ — Gary Neville (@GNev2) February 10, 2018

Incredible sad news RIP Liam my heart goes out to all his family at this very difficult time.. pic.twitter.com/jgb4BhhXoj — Andrew Cole (@vancole9) February 10, 2018

We are incredibly saddened to hear of the passing of former Hibernian midfielder Liam Miller. Our thoughts are with his family and friends at this time. pic.twitter.com/XWURtc72M3 — Hibernian FC (@HibsOfficial) February 9, 2018