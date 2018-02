Guardiola fór illa með Neville - myndskeið

Gary Neville, fyrrverandi leikmaður Manchester United, og sparkspekingur á Sky Sports, gagnrýndi Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City nokkuð harkalega á dögunum er sá spænski sagðist ekki eiga nógu marga leikmenn til þess að fylla varamannabekk liðsins gegn Burnley um síðustu helgi.

Neville sagði það „algjört grín“ þar sem Guardiola hefur nú þegar eytt 450 milljónum punda á þeim 19 mánuðum sem hann hefur verið við stjórnvölinn hjá City.

Guardiola svaraði Neville á blaðamannafundi vegna leiks Leicester og Manchester City sem fram fer í dag kl. 17:30.

„Þetta er mjög einfalt. Við vorum með marga leikmenn meidda og vorum með æfingu kl. 16 þennan dag. Á meðan voru 5-6 leikmenni sem við hefðum getað tekið að spila,“ sagði Guardiola og bætti því við að fjölmargir aðrir þættir hefðu spilað inn í .

„Hann á að vita þetta. Þessi gaur - sparkspekingurinn á að vita þetta. Ég tek starfi mínu alvarlega. Þetta er ekkert grín,“ sagði Guardiola og bæti svo við eftir smá umhugsun:

„Hann ætti að vita þetta. Hann var knattspyrnustjóri… til skamms tíma,” sagði Guardiola og skaut á Neville sem var ekki langlífur í starfi knattspyrnustjóra Valencia á Spáni þar sem hann var rekinn innan fjögurra mánaða.

Guardiola responds to Gary Neville. "My job is serious. It is not a joke, never is it a joke. He should know that because he was a manager... for a short time." #MCFC pic.twitter.com/DZhXcX5g4k