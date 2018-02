Tottenham - Arsenal, bein lýsing kl. 12:30

<b>Byrjunarliðin eru klár</b><p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">📋 Here it us - our team for this afternoon's north London derby at Wembley<a href="https://twitter.com/hashtag/THFCvAFC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#THFCvAFC</a> <a href="https://t.co/DhBPWoOaVe">pic.twitter.com/DhBPWoOaVe</a></p>— Arsenal FC (@Arsenal) <a href="https://twitter.com/Arsenal/status/962287576324497408?ref_src=twsrc%5Etfw">February 10, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="de" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/THFC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#THFC</a>: Lloris (C), Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Eriksen, Dele, Son, Kane. <a href="https://twitter.com/hashtag/COYS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COYS</a> <a href="https://t.co/vawK6Mfta3">pic.twitter.com/vawK6Mfta3</a></p>— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) <a href="https://twitter.com/SpursOfficial/status/962287539066408960?ref_src=twsrc%5Etfw">February 10, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>