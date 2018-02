Gylfi skorar mikið gegn toppliðunum

Gylfi Þór Sigurðsson, leikmaður enska úrvalsdeildarliðsins Everton, skorar meira fyrir utan teig en aðrir leikmenn ensku úrvalsdeildarinnar. Það er ekki það eina sem Gylfi gerir vel, því hann er með þeim leikmönnum sem skora mest gegn stærstu liðum deildarinnar.

Frá því í ágúst 2014 hefur Gylfi skorað 12 mörk gegn stórliðunum sex; Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham. Aðeins fjórir leikmenn hafa skorað meira gegn stóru liðunum.

Jamie Vardy skorar mest gegn toppliðunum, en á síðan 2014 hefur hann skorað 23 mörk gegn bestu liðum deildarinnar. Sergio Agüero kemur þar á eftir með 21 mark, Harry Kane með 18, Sadio Mané með 15 og loks Gylfi með 12 mörk.

