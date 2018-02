Jóhann Berg að skila flestum stigum

Jóhann Berg Guðmundsson hefur átt frábæra leiktíð fyrir enska úrvalsdeildarliðið Burnley og verið einn besti leikmaður liðsins. Twitter-síða ensku úrvalsdeildarinnar minnti á mikilvægi Jóhanns Berg fyrir Burnley í gær.

Þar kemur fram að þær fimm stoðsendingar sem Jóhann Berg á í deildinni hafa skilað Burnley níu stigum sem er það mesta sem einn leikmaður hefur skilað liðum beint.

Að auki hefur Jóhann Berg skorað tvö mörk í deildinni, gegn Liverpool og Manchester City.

Jóhann Berg og félagar mæta Southampton í dag kl. 15:00.

Johann Berg Gudmundsson's 5 assists this season have been worth 9 points to Burnley, a #PL high #BURSOU pic.twitter.com/EK0uF2RDFz