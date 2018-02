Lukaku með athyglisverða hugmynd

Romelu Lukaku, framherji Manchester United, stingur upp á því að spilaður verði stjörnuleikur á Englandi líkt og stjörnuleikurinn í NBA-deildinni í körfuknattleik.

„Hér er hugmynd fyrir ykkur. NBA hefur stjörnuleiki. Ættum við ekki að hafa einn slíkan í ensku úrvalsdeildinni? Norðrið á móti suðrinu og stuðningsmennirnir kjósa. Hvernig líst ykkur á þetta strákar?“ skrifar Lukaku á Twitter-síðu sína.

Here’s an idea for you guys... the nba has all-star game! Don’t you guys think we should organise one in the @premierleague.. The north vs the south! And the fans vote... what do you guys think? @premierleague @FA 😏😉