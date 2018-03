Skemmtileg atvik á hliðarlínunni (myndskeið)

José Mourinho knattspyrnustjóri Manchester United lét tilfinningar sínar í ljós á hliðarlínunni þegar hann fylgdist með sínum mönnum í leiknum gegn Crystal Palace á Selhurst Park í gærkvöld.

Leikurinn tók mjög á taugar knattspyrnustjórans sem og stuðningsmanna Manchester United en eftir að hafa lent 2:0 undir snemma í síðari hálfleik náði United að knýja fram 3:2 sigur þar sem sigurmarkið leit dagsins ljós í uppbótartíma. Í myndskeiðinu hér að neðan má sjá tvö skemmtileg atvik þar sem Mourinho kemur við sögu.

WATCH: Jose Mourinho was involved in two amusing incidents during last night's #MNF, one of which involved him kicking a water bottle into the stands! 👟🍼 pic.twitter.com/ruDNOWIv9j