Nafn leikmanns olli vandræðum

Eins og ógæfa Arsenalmanna sé ekki næg um þessar mundir í knattspyrnunni þá eru dómarar í utandeildinni farnir að taka upp á því að gefa fyrrverandi leikmönnum Arsenal rautt spjald fyrir litlar sakir.

Í það minnsta er eitt dæmi um slíkt samkvæmt frásögn netmiðilsins Sport Bible. Sanchez Watt, sem var um tíma í aðalliði Arsenal og skoraði meðal annars fyrir aðalliðið í deildabikarkeppninni, spilar nú fyrir Hemel Hempstead í utandeildunum ensku.

Í vikunni mætti liðið East Thurrock og sigraði 2:0. Watt lenti þá í skondnu atviki. Fékk hann gula spjaldið fyrir að sparka boltanum frá brotstað. Er það allt saman í samræmi við reglurnar. Í utandeildinni eru nöfn manna ekki aftan á treyjunum og dómarinn spurði því til nafns þegar hann færði Watt til bókar.

Sagði hann skiljanlega til nafns og svaraði „Watt“ en dómarinn taldi hann hins vegar hafa svarað „what.“ Þegar hið sama gerðist aftur var leikmaðurinn aðvaraður af hinum röggsama dómara sem gaf leikmanninum lokatækifæri til að hætta hinum meintu stælum og segja til nafns. Fór það á sama veg og rauða spjaldið fór á loft Watt til mikillar undrunar.

Fyrirliði Hemel Hempstead las aðstæður rétt og skarst í leikinn. Gerði hann dómaranum grein fyrir því að samherjinn hefði gefið upp rétt nafn og þá gerðist nokkuð sem er sjaldgæf sjón í boltanum. Rauða spjaldið var dregið til baka á staðnum.

Stop playing with my name I ain’t gon say it no mo’ 😤... #PutSomeRespekOnMyName All 🌲 of yall 😂 #Watt pic.twitter.com/nX0mRO971X