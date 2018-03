Gylfi hittir sérfræðing í kvöld

Gylfi Þór Sigurðsson mun hitta sérfræðing í kvöld vegna hnémeiðslanna sem hann varð fyrir í leiknum gegn Brighton á laugardaginn.

Fram kemur á vef Everton að Gylfi muni hitta sérfræðing í kvöld sem mun meta meiðslin til hlítar og eftir þá skoðun kemur í ljós hversu lengi hann verður frá en Everton segir að Gylfi gæti orðið frá keppni næstu vikurnar.

🤕 | Gylfi Sigurdsson will see a specialist this evening to determine a timeframe for recovery from the knee injury he sustained on Saturday. #EFC https://t.co/KmURixQ803