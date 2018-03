Vill frekar einfættan Gylfa

Stuðningsmenn Everton eru orðnir mjög ánægðir með frammistöðu Gylfa Þórs Sigurðssonar með liðinu upp á síðkastið. Fyrr á tímabilinu voru margir ósáttir við landsliðsmanninn, en hann hefur spilað vel í síðustu leikjum.

Everton er í 9. sæti í ensku úrvalsdeildinni og hefur Gylfi verið einn mikilvægasti leikmaður liðsins. Þrátt fyrir að meiðast í fyrri hálfleiknum gegn Brighton á laugardaginn, kláraði Gylfi leikinn.

Stuðningsmenn Everton lofa Gylfa fyrir frammistöðuna í leiknum á Twitter í dag og hafa þeir miklar áhyggjur af hnémeiðslum hans, en ekki er víst hversu alvarleg þau eru. Einhverjir stuðningsmenn eru pirraðir út í Sam Allardyce, knattspyrnustjóra Everton, þar sem hann tók Gylfa ekki af velli er hann meiddist.

Einn stuðningsmaður segist frekar vilja sjá einfættan Gylfa, heldur en að sjá Morgan Schneiderlin, koma í liðið í hans stað. Hér að neðan má sjá nokkrar Twitter-færslur um Gylfa Þór.

Why let him continue to play ? If your car was broke you wouldn't keep driving it. Especially if it cost 45 million. Saying that if the option on Saturday is schneiderlin then I'd prefer a 1 legged gylfi — Dan McNulty (@DanMcNulty21) March 12, 2018

Quick recovery Gylfi. Need you back sooner rather than later. — Jamie Gill (@JamieEverton11) March 12, 2018

Why did he carry on after getting injured!!! Probably made it worse — James Brown (@mrbrown_efc1878) March 12, 2018